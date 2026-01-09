La leggenda del tennis e tifoso del Milan Paolo Bertolucci è intervenuto a Lady Radio in vista della partita tra i rossoneri e la Fiorentina: “La squadra di Vanoli non sarà da Champions, ma nemmeno da retrocessione. Parliamoci seriamente, basta vincere due partite e sei quasi fuori dai guai. La squadra sta guarendo, a Roma quasi vince, e poi ci sono i nuovi acquisti. Secondo me la Fiorentina andrà molto vicina a centrare l'Europa. Quanto al Milan, credo che il massimo a cui possa ambire sia il quarto posto”.

“Pioli era felicissimo di tornare”

Su Pioli: “Non mi aspettavo facesse così male alla Fiorentina. L'ho incontrato la scorsa estate ed era veramente entusiasta di ripartire da Firenze, perché si era trovato bene e ci credeva tanto. Poi non so cosa sia successo, forse non lo sa neanche lui”.