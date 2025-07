Uno dei più ambiti in casa Genoa è Morten Frendrup, danese classe 2001 e sbocciato nelle ultime due stagioni. I rossoblù non sono certo società che considera incedibili i suoi top, così come confermato dal presidente Dan Sucu a Il Secolo XIX: “Non lo escludo, se arriveranno offerte le valuteremo. Ciò che conta è il Genoa, l'obiettivo non è certo spartirsi dividendi ma aumentare il valore del club. Di sicuro costruiremo una squadra sempre più competitiva. Le risorse derivate da cessioni come quella di Gudmundsson sono state utilizzate dalla precedente proprietà per necessità contingenti e per l'iscrizione al campionato 2024/25”.