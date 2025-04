Vicino alla Fiorentina a gennaio, ora ha enormi difficoltà a Parma. Il mistero di un Dennis Man sparito dai radar e in cerca di riscatto

Da agosto a gennaio ad aprile. Nella prima giornata di Serie A della nuova Fiorentina di Palladino, Dennis Man si scatenò con un bellissimo gol nell'1-1 al Tardini. Nel mercato invernale, è stato veramente vicino a indossare la maglia viola. Adesso, il rumeno è in crisi nella sua stessa squadra, faticando molto più del solito a trovare spazio (e bonus) con continuità.

Man-Fiorentina, storia di una trattativa mancata

La Nazione ripercorre le tappe della trattativa mancata, che andò comunque vicina alla conclusione. Man sperò per più di una notte in una chiusura della Fiorentina, rimasta però scossa di fronte all'altissima e irremovibile richiesta economica del Parma. Sembrava l'uomo giusto per rinforzare l'attacco viola, alla fine i 15 milioni hanno smontato ogni possibilità di trattativa, visto che non c'era margine sugli 8-9 milioni.

Alla ricerca di un punto di ripartenza: che non sia al Franchi?

Ora è un Dennis Man decisamente diverso, che cerca riscatto per uscire da questo suo periodo nero. Il numero 98 del Parma è spesso in panchina e si fatica a notare quando è in campo: fatica ad accendersi, è molto macchinoso per le sue caratteristiche e manca da parecchio tempo. A partire da oggi al ‘Franchi’, proprio in un intreccio con il suo destino mancato che può rialzare gli stimoli, vuole ripartire.