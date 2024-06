Un'operazione da maneggiare con cura dalla quale si misureranno le ambizioni della Fiorentina. Una prima rosa di nomi vagliati

Un'operazione da maneggiare assolutamente con cura: il centravanti sarà la cartina di tornasole di tutto il mercato della Fiorentina. Dalla qualità dell'acquisto di questo tipo di giocatore capiremo anche quali saranno le ambizioni del club viola per la prossima stagione.

Retegui (per ora) su tutti

Una prima rosa di nomi è già finita al vaglio del comparto sportivo. Nomi che non scaldano però pienamente la piazza. Forse il più importante di questi è proprio quello di Retegui che è comunque nel giro della Nazionale, anche se non ha avuto un rendimento realizzativo nell'ultimo campionato da strapparsi i capelli.

Altri nomi

Pinamonti è una vecchia idea di Pradè, giocatore che è ricomparso, non a caso, in tutte le stagioni recenti e che ora è più ‘prendibile’ rispetto al passato perché il Sassuolo è retrocesso in B. E c'è anche Lucca in lizza, il quale verrà riscattato a breve dall'Udinese.

Arnautovic, del quale parliamo a parte, sa più di alternativa che di punto di riferimento del reparto offensivo del futuro.