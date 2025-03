Corriere dello Sport-Stadio: Palladino sotto esame, Fiorentina a due facce

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina e sul proprio allenatore: "Palla, Firenze è questa". E ancora: “Viola a due facce: Raffa sotto esame”.

Pagina 24

In apertura: “Very Gud l’arma in più di Palladino”. Sottotitolo: “La rete al Maradona: il tecnico spera sia stata la scintilla di Gudmundsson Lui e Kean, assalto al Panathinaikos”. Di spalla: “Folorunsho ha recuperato Torna Zaniolo”. In taglio basso: “De Gea-Terracciano, rebus d’Europa”.

Pagina 25

Qui leggiamo: “Viola, ultima chiamata "Tutti al Franchi". Sottotitolo: “Venduti 12mila biglietti per la gara con il “Pana”, il sold out è a 23mila I tifosi possono essere decisivi”.