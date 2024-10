Bove: "Ora ho una casa nuova che mi ha accolto benissimo. Non ho esultato perché ritenevo giusto..."

Per Edoardo Bove quella contro la Roma non è stata una gara come tutte le altre. Cresciuto nella formazione giallorossa ha comunque trovato la forza per fare una prestazione superlativa risultando il miglior giocatore della Fiorentina in campo.

“Sono arrivato sfinito”

“Per me era una partita speciale e come sempre ho dato tutto e sono arrivato sfinito - ha detto a DAZN - Nel primo tempo siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Ma c'è da sottolineare il lavoro di tutta la squadra perché abbiamo corso tantissimo, ci siamo aiutati e abbiamo dimostrato di meritare questa vittoria”.

“Una casa nuova per me ma rispetto per il passato”

Dopo il gol non ha esultato: “Rispetto verso la squadra in cui sono cresciuto, credo che sia stato giusto non esultare perché ho vissuto un misto di emozioni in questa partita contro una Roma che è stata la mia casa per molti anni. Adesso ne ho una nuova che mi ha accolto benissimo e ringrazio tutti per la vicinanza. Sono contento per come è andata e per la vittoria”.