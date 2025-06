Prima della Youth League, la Fiorentina guarda in casa Spezia per aumentare le qualità della Primavera

La Fiorentina ha messo gli occhi su un giovane talento dello Spezia che questa stagione ha collezionato 19 presenze tra campionato Primavera 2 e Coppa Italia di categoria, segnando ben 3 reti nonostante sia un difensore. Stiamo parlando di Filippo Piras, centrale classe 2007 che ha attirato su di se gli occhi della società viola per implementare la rosa della Primavera di mister Galloppa, come riporta Sprintesport.it.

Per Piras sarebbe una grande opportunità per farsi conoscere nel calcio che conta ma non c'è solo la Fiorentina sul giovane centrale dello Spezia: Campobasso, Pontedera e Dolomiti Bellunesi solo alcune delle società che hanno mostrato interesse per lui. Sarebbero tutte ottime realtà per inziare a mostrare tutte le sue qualità anche nel calcio dei grandi.