Sponsor e Rapid Vienna, perché Burgstaller può indossare un logo diverso da quello dei suoi compagni. Ma contro la Fiorentina...

Curioso caso di marketing nella Bundesliga austriaca. Nell’ultima partita di campionato, l’attaccante del Rapid Vienna, Burgstaller, è stato visto indossare una maglia con uno sponsor diverso da quello dei suoi compagni di squadra. Invece del logo arancione del main partner, Wien Energie, Burgstaller ha indossato il logo di Foodafairs sul petto.

Questo sarebbe frutto da un regolamento molto particolare che vige in Austria. Le Lega, infatti, permette al club di variare lo sponsor di maglia fra un giocatore e il resto dei compagni. Nell’occasione, il Rapid ha optato per differenziare la maglia del capitano Burgstaller da quella degli altri dieci giocatori.

Chiaramente quanto accaduto in campionato non si potrà replicare nelle competizioni UEFA, molto più stringenti sul tema sponsor. Nel doppio confronto contro la Fiorentina per l'accesso alla Conference League, i biancoverdi avranno undici divise identiche in tutto e per tutto. (Estratto ripreso da socialmediasoccer.com).