Di Chiara: "Italiano come Pioli, deve esaltare una reazione positiva. In Conference la Fiorentina deve puntare alla finale"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato a Tag24.it in riferimento alla situazione attuale in casa viola: “Adesso bisogna capire la reazione a livello di testa e umore, purtroppo la Fiorentina ci è già passata. Italiano dovrà trasformare la reazione in energia positiva, come fece Pioli. In Conference si punta alla finale, ma anche l'Atalanta è alla portata della squadra. Italiano ora è più maturo rispetto all'anno scorso, anche se deve migliorare nell'evitare di commettere i soliti errori”.

E aggiunge: “Il mister deve cercare equilibrio che permetta di non rischiare troppo nella formazione. Italiano è da big? Se trovasse l'ambiente giusto, sì. Deve comunque ancora migliorarsi. La lotta della Fiorentina per l'Europa è un buon segno”.