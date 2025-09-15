Nuova riforma della FIFA: dal prossimo anno mega sosta nazionali a settembre di quasi un mese, niente stop a ottobre. Ecco cosa cambia

Arriva un'altra riforma in casa FIFA, con la federazione che ha varato un documento che rivoluzionerà il calendario per quanto riguarda le soste delle Nazionali.

La durata della pausa

Dopo il Mondiale 2026, e per almeno quattro anni, la prima pausa stagionale di settembre durerà ben tre settimane. La sosta si avrà tra il 21 settembre e il 6 ottobre e si giocheranno 4 gare.

Niente sosta a ottobre

Di conseguenza, dunque, non ci sarà la sosta nel mese di ottobre. Ci saranno invece a novembre, marzo e giugno. Questa è la decisione che è stata presa almeno fino al Mondiale del 2030.