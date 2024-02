La Superlega chiederà più di 3 milioni di risarcimento alla UEFA. La situazione

La vicenda Superlega continua a portare strascichi. Come riportato da Calcio E Finanza, infatti, sta per iniziare una battaglia legale con la Superlega pronta a fare causa alla UEFA. Obiettivo chiedere un risarcimento che potrebbe arrivare a un massimo di 3,6 miliardi di euro, per le minacce di sanzioni economiche fatte dalla UEFA a partire dal 2021, quando venne presentata la prima bozza del progetto Superlega.

La situazione

Di recente la Corte di Giustizia Europea ha stabilito l'illegalità delle procedure di UEFA E FIFA per bloccare la Superlega. Ciò ovviamente implica che siano state esercitate regole private che limitassero la libera concorrenza. Non solo: esiste anche uno scenario con risarcimento a doppia cifra, nel caso in cui la Superlega non riuscisse davvero a vedere mai la luce. Una vicende che sembra solo all'inizio.