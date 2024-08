Sulla situazione di mercato in casa Fiorentina, è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin su Tuttomercatoweb.com: “Il ko di Scamacca manda l'Atalanta a cercare alternative per i centravanti, con Koopmeiners che a questo punto si avvicina sempre più alla permanenza. La Juventus può quindi virare del tutto su Nico Gonzalez e arrivare a un calciatore ormai fuori dal progetto della Fiorentina”.

“Alla fine il Genoa accetterà”

Su Gudmundsson: “Stretta di mano con la Viola, bel colpo. Alla fine il Genoa accetterà l'offerta della Fiorentina, anche e spera fino all'ultimo in qualche soldino in più. Poteva prenderlo l'Inter? No, per diversi motivi, a cominciare dal fatto che non ci sono questi soldi da spendere per lui”.