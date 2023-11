La solidarietà oltre il campo di gioco: a Campi Bisenzio arrivano gli aiuti dei tifosi del Bologna

Nonostante il derby di domenica tra Fiorentina e Bologna sia ormai alle porte, e che tra le due tifoserie scorra tutto tranne che buon sangue, il mondo della tifoseria si fa protagonista di un altro, l’ennesimo, gesto di solidarietà. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport nelle ultime ore una rappresentanza del tifo rossoblu sarebbe intervenuta in aiuto delle popolazioni colpite dall’alluvione della scorsa settimana in Toscana.

Come scrive infatti il quotidiano, il club Medicina Rossoblù anticiperà la partita andando direttamente a Campi Bisenzio tra i luoghi più colpiti dall'alluvione dei giorni scorsi. Sono stati allestiti sei furgoni che porteranno in Toscana molti beni di prima necessità oltre a quanto necessario per la pulizia di ambienti e locali. Una generosità che i tifosi del Bologna hanno già messo in campo nel maggio scorso, quando la stessa calamità ha colpito la Romagna.

Ha parlato anche il presidente del club, Silvia Palmirani, che ha voluto sottolineare tutta la vicinanza della città di Bologna agli abitanti di Campi: ”Avendo vissuto sulla nostra pelle l'alluvione sappiamo cosa e quando portare, cioè quando è il momento del mocio e quando quello delle coperte. Dopo questi sei camion ne stiamo allestendo altri. Stiamo utilizzando quanto che ci è stato donato dopo l'alluvione di maggio. In quell'occasione mettemmo un annuncio su facebook e ci è arrivato moltissimo materiale. Dopo averlo utilizzato, lo abbiamo lavato e conservato e ora possiamo portarlo a chi ne ha bisogno. Stiamo parlando di pale, badili, vanghe, tira acqua, scope. Oltre all'idropulitrice che ci ha consegnato il Centro Bologna Clubs e a prodotti per bambini e adulti. Partiamo con i ragazzi di sant'Agata dell'associazione “I ragazzi di via Angiolina” che sono stati tra i primi ad intervenire a Campi Bisenzio".