Il terzino dello Jagiellonia Norbert Wojtuszek, ha parlato in zona mista al termine del match contro la Fiorentina perso 0-3.

Le sue parole

“Abbiamo iniziato bene, controllando la partita e creando diverse occasioni. Ci è mancato però quel qualcosa in più per costringere il portiere o i difensori all’errore. Nella ripresa la Fiorentina ha sfruttato al meglio le opportunità avute. I loro giocatori hanno mostrato grande qualità, e non c’è nulla da dire al riguardo”.

Sulle assenze di Taras Romanczuk e Afimico Pululu

“Penso che sia proprio questo che ci è mancato. Taras è un vero leader, un capitano capace di risollevare la squadra nei momenti difficili. Pululu è un ottimo attaccante, ormai un po’ oltre il livello dello Jagiellonia. Le sue qualità avrebbero potuto aiutarci: forse avrebbe fatto la differenza e avremmo potuto vincere 1-0”.