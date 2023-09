La probabile formazione dell'Inter: Mkhitaryan recupera in mezzo. In difesa c'è ancora De Vrij

Inzaghi studia la formazione per sfidare la Fiorentina domani a San Siro. L'Inter scenderà in campo con Sommer in porta, in difesa ci sono Darmian, De Vrij e Bastoni. Non recupera Acerbi. A centrocampo, invece, Mkhitaryan recupera il suo posto da titolare accanto a Barella e Calhanoglu. Ai lati come quinti ci sono Dumfries e Dimarco. Davanti Thuram con Lautaro.

La probabile formazione dell'INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.