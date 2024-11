Prandelli: "Grandi complimenti a Palladino per quello che sta facendo alla Fiorentina. Partire così forte era tutt'altro che scontato"

Fenomeno Atalanta, ma non solo. Il campionato ci sta mostrando anche una Fiorentina e una Lazio che sono partite forte, andando oltre ogni più rosea aspettativa.

“Straordinario sarebbe arrivare a maggio con sei squadre in due punti”

Temi questi, toccati dall'ex tecnico viola, Cesare Prandelli, con La Gazzetta dello Sport: “Atalanta mina vagante? Adesso è difficile stabilirlo, sono tutte attaccate in classifica. Inter, Napoli e Juve hanno qualcosa in più a livello di rosa, ma subito dietro di loro c'è l'Atalanta. Se la Dea mantiene questa convinzione e le altre perdono punti, mai dire mai... Per lo spettacolo e per il calcio italiano sarebbe straordinario arrivare a maggio con sei squadre in due punti come adesso”.

“Grandi Palladino e Baroni”

E poi ha aggiunto: “Oltre a Gasp, grandi complimenti a Palladino e Baroni per quello che stanno facendo con Fiorentina e Lazio. Sono entrambi al primo anno: partire cosi forte era tutt'altro che scontato”.