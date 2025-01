Il primo obiettivo di mercato della Fiorentina: Un rinforzo per un reparto in difficoltà

Il primo obiettivo di mercato della Fiorentina in questo momento è un centrocampista di sostanza.

I viola cercano un giocatore che dia intensità a un reparto in difficoltà e che intanto è stato rinforzato con l'innesto di Michael Folorunsho.

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che il profilo ideale sia quello di Morten Frendrup, anche se in questo momento appare complicato per via del costo molto alto del suo cartellino (almeno venti milioni). Stesso discorso per Nicolò Fagioli, dalla cui cessione la Juventus vorrebbe monetizzare il più possibile.

Da tenere presenti anche Warren Bondo del Monza. Occhio infine a Bryan Cristante della Roma.