Lamioni a FN: "Commisso è il miglior presidente che la Fiorentina potesse trovare. Il Viola Park porterà punti in classifica"

Quella di stasera sarà una vera e propria partita del cuore per Giovanni Lamioni, numero uno del Grosseto e tifosissimo della Fiorentina. Allo stadio “Carlo Zecchini” sono attesi più di seimila spettatori e il presidente della società toscana sarà ovviamente presente in tribuna, insieme a Joe Barone e agli altri dirigenti viola. Intervistato in esclusiva da Fiorentinanews.com, Lamioni ha raccontato il suo legame con la società viola e in particolare con il presidente Rocco Commisso:

“Il rapporto con la Fiorentina è eccellente, lo definirei di vero e proprio affetto. A mio avviso Rocco Commisso è il miglior presidente che potesse arrivare in una piazza come Firenze, ai tifosi dico di tenerselo stretto. Vuole un gran bene alla Fiorentina, ha investito tanti soldi e soprattutto è una presenza fisica: in un calcio in cui ormai le proprietà sono evanescenti, lui ci mette sempre la faccia nei momenti positivi come in quelli di difficoltà. Non posso che spendere ottime parole anche per Joe Barone, un lavoratore indefesso che ama i colori viola. Da malato di Fiorentina sono convinto che miglior società non potesse esserci a Firenze”.

Tra i regali che Commisso ha fatto a Firenze e alla Fiorentina c’è il Viola Park: che ne pensa del nuovo centro sportivo?

“L’ho visitato quando era ancora un cantiere aperto, ma già allora si percepiva la bellezza della struttura. Dobbiamo essere meno provinciali e capire che un impianto del genere porta dei vantaggi sotto tutti gli aspetti, anche quello dei punti in classifica. Ricordo benissimo quando questa cosa la diceva Prandelli, ormai tanti anni fa, e io sono sempre stato d’accordo con lui. Gli atleti rendono di più se si allenano tutti i giorni in un centro sportivo del genere”.