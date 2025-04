Un occhio anche a Genoa-Lazio in chiave Europa: il Ferraris riserverà un'accoglienza di fuoco alla squadra di Baroni

Anche senza Moise Kean, la Fiorentina dovrà cercare di battere il Cagliari per rimanere in corsa per l'Europa League. In tal senso sarà da monitorare anche l'andamento di Genoa-Lazio, visto che i biancocelesti sono una delle squadre con cui i viola si stanno giocando il sesto posto.

Marassi infuocato

E non sarà un ambiente amichevole quello che la Lazio troverà. I tifosi del Genoa infatti sono pronti a spingere al squadra e saranno ben 31mila sulle tribune del Ferraris, dato che peraltro potrebbe ulteriormente salire. Inoltre lo stadio sarà interamente rossoblù visto che ai tifosi della Lazio è stata vietata la trasferta: insomma, Marassi giocherà un ruolo fondamentale in quello che speriamo possa essere un risultato positivo per il Genoa contro la Lazio.