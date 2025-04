Il Como fa il mercato in casa Fiorentina. Non solo il riscatto di Ikone, la squadra di Fabregas punta la stella della Primavera viola

Il Como pensa già alla prossima stagione e pianifica le prime mosse di mercato, che riguardano da vicino anche il mondo viola.

Ikone verso Como a titolo definitivo

La squadra di Fabregas è una della società più ricche in Italia e già nel mercato di gennaio ha fatto vedere la sua disponibilità economica. Fra i tanti acquisti della sessione invernale anche quello dell'ex viola Jonathan Ikone. "Jorko" è approdato in riva al lago in prestito con l'opzione di riscatto, una formula che lasciava incerto il futuro del giocatore francese. Secondo Calciomercato.com però la squadra comasca, in virtù delle buone prestazioni dell'ex Fiorentina, sarebbe intenzionata a riscattare l'esterno francese, versando nelle casse gigliate i 9 milioni pattuiti per il riscatto.

L'interesse per un talento viola

Non sarebbe finita qui però, il Como infatti, sempre attenta al mercato dei giovani talenti, sembra aver messo gli occhi sul classe 2006 Tommaso Rubino, che si sta mettendo in mostra grazie ad un'ottima stagione con la primavera della Fiorentina.