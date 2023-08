La doppia sfida con il Rapid Vienna sarà di Terracciano. Ma l'esordio di Christensen potrebbe arrivare comunque prima della sosta

Di tutti i giocatori arrivati nel mercato estivo, Oliver Christensen è sicuramente quello che desta più dubbi per quanto riguarda il suo utilizzo. Un ruolo particolare, lo sappiamo, quello del portiere, dove l'integrazione e la conoscenza della lingua diventano fattori assolutamente fondamentali. Ecco perché, verosimilmente, Vincenzo Italiano lascerà all'ex Hertha Berlino il tempo necessario per ambientarsi.

Sicuramente non lo vedremo in campo nel doppio confronto contro il Rapid Vienna, sfide troppo delicate per battezzare il nuovo portiere viola. Più probabile, casomai, che Christensen faccia il suo esordio contro il Lecce: una gara casalinga potrebbe rappresentare il giusto pretesto per concedergli i primi novanta minuti. D'altronde, soltanto giocando il danese potrà prendere confidenza con i compagni, con il gioco di Italiano e con i ritmi della Serie A.