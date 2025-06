Dopo Sottil, il Milan scarica anche Jovic: il serbo ex Fiorentina non verrà rinnovato e sarà svincolato

Come per Riccardo Sottil, il Milan ha dovuto prendere una decisione anche su Luka Jovic, attaccante serbo passato anche dalla Fiorentina il cui contratto scadrà domani. La decisione del club rossonero è già stata comunicata via social.

Le strade di Jovic e del Milan si divideranno, col serbo che sarà libero di accasarsi altrove essendo svincolato: i rossoneri avevano una clausola per il rinnovo di un anno, che però hanno deciso di non esercitare. E sui social lo salutano: “Grazie Luka! Ti auguriamo tutto il meglio per il prossimo step della tua carriera”.