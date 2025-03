L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio di Fiorentina e della vittoria della squadra viola contro l'Atalanta, in particolare soffermandosi sul match winner Moise Kean: “Il suo gol ha ricordato Batistuta? Bati era un'altra cosa, ma ci sta. E' comunque un ragazzo a cui andava data fiducia e sta rispondendo alla grande. La piazza lo ama, un rapporto del genere mancava da tempo. Batistuta è Batistuta, ma ieri ha fatto un gol alla Batistuta, con potenza e allungo, oltre che classe. E' un punto di riferimento della Nazionale e della Fiorentina. E poi mi piace, è molto teatrale”.

E ancora: “Se si era stufato di fare anticamera alla Juve e voleva giocare, cosa possiamo dire? E' giusto così. Per me si sente forte, si vede anche in questi atteggiamenti istrionici. Ha fame, è forte perché finalmente ha continuità. Sulla Fiorentina dico che non è da sottovalutare per la corsa Champions. Sta facendo un tragitto importante, mi sembra tornata ad avere una solidità significativa. Siamo quasi tornati al livello vista prima del problema di Bove”.