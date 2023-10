I giornalisti sportivi fiorentini, riuniti in assemblea alla presenza dei vertici della categoria in Toscana, rappresentati dal presidente Assostampa Sandro Bennucci, dal presidente Ordine regionale della Toscana Giampaolo Marchini e dal Presidente dell'Ussi regionale Franco Morabito, hanno deciso di redigere un documento unitario per ribadire lo sdegno unanime rispetto ai molteplici comportamenti, in alcuni casi intimidatori, attuati dai dirigenti di ACF Fiorentina nei confronti dei rappresentanti della stampa.

Dopo la denuncia scaturita dai gravi fatti di cui è stato vittima il collega Francesco Matteini sabato 30 settembre al Viola Park, l'assemblea ha deciso di continuare ad intraprendere qualsiasi forma di iniziative legali e di protesta per arginare ogni comportamento fuori dalle norme. L’assemblea registra, con profondo stupore, che a quasi una settimana dal citato, inqualificabile episodio, non siano arrivate ancora le scuse ufficiali da parte di ACF Fiorentina. Così come risulta imbarazzante il silenzio delle istituzioni cittadine, regionali e nazionali. Comprese quelle dello sport. I giornalisti sportivi fiorentini dichiarano che non saranno più tollerate condotte lesive del ruolo del giornalista e della sua dignità. Invitano, inoltre, tutti i colleghi a vigilare e a denunciare nelle sedi competenti qualsiasi violazione delle regole, comprese parole eventualmente diffamatorie espresse anche in contesti non ufficiali.