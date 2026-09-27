Ballerini: "Avevo parlato dell'amichevole Fiorentina-Signa con Barone. Speciale avere due club ultra centenari sul territorio"

Andrea Ballerini, presidente del Signa 1914, ha parlato ai canali della Fiorentina dopo l'amichevole giocata contro la squadra viola questa mattina al Viola Park.

Le parole di Ballerini

“Per me questa partita rappresenta le squadre del mio cuore. La Fiorentina e la mia passione. Da ragazzo di paese sono diventato direttore generale del Signa. Nei ho parlato tanto con Joe, dopo la sua scomparsa ho mediato con Ferrari, che è stato sempre molto disponibile”.

Storia fiorentina

“Difficilmente dopo 100 anni ci sono due squadre attive sul territorio. Spesso le squadre cambiano e non vanno avanti. E' una cosa molto bella. Per me è il coronamento di un sogno”.