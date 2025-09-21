Il derby di mezzogiorno lo conquista la Roma: ai giallorossi basta Pellegrini, sprofonda la Lazio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un insolito derby di Roma è il lunch match di questa domenica di Serie A: all'Olimpico finisce 0-1 per i giallorossi, decisiva la rete di Pellegrini.

La cronaca della partita

Incontro che da subito si configura come ruvido e scevro di emozioni, con la Lazio che nel primo tempo perde Dele-Bashiru per infortunio, prima di andare in svantaggio: erroraccio di Nuno Tavares, che si impaccia nel disimpegno difensivo e regala palla all'attacco della Roma, con Soulè che raccoglie il pallone vagante e appoggia a Pellegrini: l'esubero - esplicitamente detto da Gasperini - trova un bel diagonale sul secondo palo e batte Provedel. All'intervallo Sarri inserisce anche l'ex viola Cataldi, al posto dell'infortunato Rovella, e al 53simo è la Lazio ad avere un'ottima occasione con Dia lanciatosi verso la porta giallorossa: dopo il break di 50 metri non ha la lucidità di battere Svilar nell'1 contro 1, sparando alto. Al 75simo è ancora la Lazio a provarci con Castellanos, ma Mancini è provvidenziale nella deviazione e il pallone fa la barba al palo. Inevitabilmente gli animi si scaldano, e al 85simo Belhayane perde la testa tirando una tacchettata sul polpaccio di Manu Koné a palla lontana: rosso diretto. L'ultimo squillo della partita lo dà Cataldi, che prende un palo incredibile da fuori dopo un bel tiro a giro: finisce quindi 0-1, sorride Gasperini.

La nuova classifica di Serie A

Juventus 10, Napoli 9, Milan 9, Roma 9, Udinese 7, Cremonese 7, Bologna 6, Atalanta 5, Cagliari 7, Como 4, Torino 4, Inter 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Verona 3, Fiorentina 2, Genoa 2, Lecce 1, Parma 1, Pisa 1.