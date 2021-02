Niccolini (vice Italiano): “Fiorentina? Le voci non ci interessano, ma certi complimenti fanno piacere. Io cresciuto con il viola addosso”

A Radio Bruno ha parlato Daniel Niccolini, ex giocatore della Fiorentina e attuale vice di Vincenzo Italiano allo Spezia. Queste le sue parole: “Sono cresciuto con il viola addosso, ma venerdì sarà la mia prima volta al Franchi da allenatore. Un mio futuro nella società viola? Non saprei e non voglio rispondere. Adesso pensiamo solo allo Spezia e alla salvezza, certamente i complimenti fanno piacere ma le voci non ci interessano. Agudelo lo scorso anno non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra, ma ha passione e voglia. Sta facendo molto bene anche in un ruolo non suo.

