Niccolò Pierozzi chiude il suo 2022 con una vittoria… e con un cartellino pesante

Un fine anno calcistico positivo per Niccolò Pierozzi, giocatore di proprietà della Fiorentina in prestito in Serie B. La Reggina, sua squadra attuale, ha vinto 1-0 sul campo dell’Ascoli portandosi momentaneamente in testa alla classifica al pari del Frosinone, impegnato alle 18 contro la Ternana.

Pierozzi è stato protagonista della vittoria partendo titolare e rimanendo in campo per tutti i novanta minuti, con l’unico neo del giallo ricevuto al 72′. Un’ammonizione pesante perché il giocatore era diffidato, e dovrà quindi saltare il primo impegno del 2023 contro la Spal. Da segnalare, tornando ad Ascoli-Reggina, anche l’ingresso in campo di Gori che ha giocato circa venti minuti.