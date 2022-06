Nico Gonzalez: “Commisso ha un grande progetto e rispetta molto noi giocatori. Vlahovic? La sua assenza non l’abbiamo sentita”

L’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez è stato intervistato in esclusiva da Sportitalia e ha tirato in ballo alcuni temi caldi del mondo viola. Sentite cosa ha detto:

“Commisso sta costruendo un progetto importante, tra cui il centro sportivo, uno tra i migliori in Europa. La verità è che sta gestendo il club alla grande, a noi giocatori piace sentire il suo rispetto. Questa è la cosa più importante e lo sta facendo al meglio”.

Sulla sua stagione alla Fiorentina: “È stato un anno molto positivo nonostante il problema con il Covid, ma ho fatto un gran lavoro che mi ha portato in Nazionale. In Italia ho avuto un impatto buono, in Germania era stato molto più difficile ambientarsi”.

E su Vlahovic ha parlato così: “L’assenza di Dusan non si è sentita, ovviamente è un giocatore forte ma il suo atteggiamento non è piaciuto ai tifosi. E’ un ragazzo giovane che ha tanto da imparare”.