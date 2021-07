Nico Gonzalez e il curioso ‘infortunio’ con l’Argentina…durante i festeggiamenti

In piena euforia per la conquista della finale di Copa América, i giocatori dell’Argentina hanno esultato dopo aver vinto la lotteria dei calci di rigore contro la Colombia. Nel classico ‘mucchione’ ad per abbracciare il portiere dell’Albiceleste Emiliano Martinez, protagonista del match avendo parato ben tre rigori, si è verificato un episodio alquanto curioso, con protagonista Nico Gonzalez.

Il neoacquisto della Fiorentina, nel bel mezzo dei festeggiamenti, ha ricevuto un terribile colpo al viso che lo ha lasciato steso a terra senza che nessuno dei suoi compagni se ne accorgesse. Di seguito la foto di quanto accaduto.