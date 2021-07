Nico Gonzalez e Pezzella portano l’Argentina in semifinale di Copa America: battuto l’Ecuador. Meglio il difensore del neo acquisto viola

Prosegue l’avventura dell’Argentina in Copa America: nella notte l’Albiceleste ha battuto per 3-0 l’Ecuador ai quarti di finale, con gol in buona parte ‘italiani’. Vantaggio nel primo tempo con De Paul e raddoppio all’84’ di Lautaro Martinez, poi nel finale il tris di Messi. Tutta la partita in campo per il centrale viola Pezzella mentre Nico Gonzalez è uscito all’83’, solo panchina invece per Martinez Quarta. Per l’Argentina ci sarà ora la Colombia da affrontare in semifinale.