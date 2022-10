Dopo la vittoria contro il Basaksehir, la Fiorentina è tornata subito in campo per preparare la prossima partita di campionato contro lo Spezia. Chi ha giocato ieri ha svolto una seduta di scarico, lavoro normale invece per chi non è sceso in campo.

Anche oggi assenti Nico Gonzalez e Sottil, praticamente impossibile dunque la loro convocazione per la trasferta in Liguria. E’ rientrato invece in gruppo Maleh, che quindi sarà regolarmente a disposizione di mister Vincenzo Italiano.