“Nico Gonzalez farebbe carte false per giocare alla corte di Spalletti. Lui è un argentino doc, ci verrebbe a piedi a Napoli”

Loris Pennacchio, noto imprenditore napoletano nel campo dell’abbigliamento e amico di diversi calciatori, è intervenuto su Radio Kiss Kiss, rivelando alcune indiscrezioni, ovviamente farina del suo sacco: “Non sono il tipo che chiede notizie di mercato ai calciatori, ma sono amico di diversi professionisti di massima serie. So per certo, per esempio, che a Nico Gonzalez della Fiorentina piacerebbe moltissimo giocare nel Napoli, lui è un argentino doc”.

E ancora: “Nico ci verrebbe a piedi a Napoli, è uno che ama a dismisura la squadra partenopea e farebbe carte false per giocare alla corte di Luciano Spalletti. Un calciatore straordinario, un ragazzo umile, un professionista esemplare che ho conosciuto grazie alla mia attività”. Aggiungiamo che queste voci provengono da una persona non addetta ai lavori e che quindi lasciano il tempo che trovano. Chiaramente però queste parole dimostrano una sola cosa, ovvero come l’acquisto più caro della storia della Fiorentina sia apprezzato anche da altri club del nostro campionato.