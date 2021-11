Nico Gonzalez: “Grazie ai miei compagni e alla Fiorentina che fin da subito hanno avuto fiducia in me. Cerco di ripagarli ogni giorno dentro e fuori dal campo”

In una brevissima intervista rilasciata ai canali social della Fiorentina, Nico Gonzalez ha parlato così dei suoi primi mesi in viola. Queste le parole dell’esterno argentino: “Devo ringraziare i miei compagni e lo staff tecnico perché fin da subito mi hanno dato fiducia. Cerco di ripagarli ogni giorno dentro e fuori dal campo. Cerco sempre di far sorridere gli altri. Mi sembra che gli altri siano contenti e questo mi fa stare tranquillo”.