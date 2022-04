Nico Gonzalez: “La Serie A è molto fisica, qui colpiscono duro. Io, Quarta e Torreira ormai siamo un trio fisso. A Firenze…”

L’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez ha parlato a ESPN Argentina. Queste le sue parole sulla sua avventura in viola ma non solo:

“Quando sono arrivato qui mi sono sentito subito a casa. Ho avvertito la vicinanza della gente e della città, che è molto bella. Qui a Firenze è incredibile come tutti ti parlino di Batistuta: ha reso grande la Fiorentina ed è nella memoria di tutti i tifosi viola. Non ho mai avuto la possibilità di incontrarlo però. Qui in Italia ho trovato un campionato molto fisico, qui colpiscono duro. Ma a differenza della Germania qui ci sono più spazi e ho più tempo per fare le giocate”

E ancora: “Con Quarta e Torreira abbiamo fatto un bel gruppetto. Anche gli altri lo sanno e quando ci vedono arrivare all’allenamento si mettono subito a ridere. Noi tre insieme andiamo a cena fuori e usciamo. Ma stiamo bene con tutti nella squadra”

E infine: “La mia famiglia tifa River, io pure. Quando andammo a giocare in Uruguay, scambiai la maglietta con Di Maria. Molto bello perché non me l’aspettavo, l’ho apprezzato molto. Con Quarta prendiamo in giro Torreira perché venga a giocare al River Plate, dato che lui tifa Boca.