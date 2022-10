Nico Gonzalez: “Mi mancava tanto giocare, mi sento bene fisicamente. Starà a me dimostrare di essere tornato al 100%”

Nel post partita di Fiorentina-Hearts, Nico Gonzalez ha commentato la bella vittoria della squadra viola e la sua lunga assenza dal campo a DAZN:

“Mi mancava molto giocare, non vedevo l’ora di tornare. Il calcio è la cosa che mi rende più felice. È stata dura stare tanto tempo senza scendere in campo. Per fortuna sono tornato e l’ho fatto con una doppietta, la mia famiglia si è divertita in tribuna e sono felice sia per me che per loro. Ancora non sono al top, ma sto bene fisicamente. Ovvio che saranno gli allenamenti a darmi una forma migliore e toccherà a me dimostrare al mister e ai compagni che sono tornato al 100%”.