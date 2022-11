Nico Gonzalez: “Per me è un momento molto difficile. Giocare il Mondiale era il mio sogno, ma non mi arrenderò!”

Su Instagram il giocatore della Fiorentina Nico Gonzalez ha scritto un post riguardante la sua esclusione dal Mondiale: “Ieri è stato un giorno molto triste e molto difficile da accettare nella mia testa visto che sono rimasto fuori dal Mondiale per un infortunio. È un sogno che uno custodisce fin da bambino e quando sei ad un passo dal raggiungerlo, crolla tutto. Nonostante questo non smetterò di provare a realizzare questo sogno che inseguo da tutta la vita, il calcio dà molte opportunità e devo lasciar perdere questa cosa così difficile da accettare. Non mi arrenderò mai!! Auguro il meglio a questo gruppo, che in campo darà tutto per rendere felici gli argentini e ottenere il massimo risultato. Meritano il meglio e oggi tiferò come un argentino in più. Grazie a tutti quelli che hanno speso un secondo per augurarmi forza in questo momento difficile. Forza Argentina!!!”.

