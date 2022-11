Nico Gonzalez rischia il posto in Nazionale? Scaloni può ancora cambiare la lista: “Potrebbero esserci modifiche, c’è chi non è in condizione”

Clamoroso dall’Argentina: dopo il test-match vinto agevolmente per 0-5 dall’Albiceleste, impegnata negli Emirati Arabi Uniti, il commissario tecnico Scaloni sembra non essere del tutto certo delle scelte fatte. Come riporta il portale Ole.com.ar, il ct argentino ha confermato che non ci sono giocatori in condizione per affrontare il Mondiale in Qatar, che comincerà a brevissimo. Tra i calciatori non al 100%, sappiamo esserci l’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez.

Scaloni sembra essere intenzionato a ritoccare la lista dei 26 convocati e può ancora farlo: la scadenza è lunedì, giorno prima del primo impegno dell’Argentina nel Mondiale, contro l’Arabia Saudita. Si attendono ulteriori novità sul caso.