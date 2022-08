Nico Gonzalez risponde a tono a Jans: “Inferno? Ma dove?”

La Fiorentina ha superato l’Inferno e si è qualificata per la fase a gironi della Conference League. E proprio l’ambiente dantesco era stato acceso dall’allenatore del Twente, Ron Jans, che più volte aveva dipinto la Grolsch Veste in quel modo. I Viola non solo hanno subito le “bicchierate” di birra dei tifosi, ma alla fine ne sono usciti vittoriosi.

L’attaccante viola Nico Gonzalez allora si è lasciato andare sui social, rispondendo direttamente al tecnico degli olandesi che aveva acceso la miccia. “Inferno? Dove?” si è chiesto l’argentino su Instagram, riprendendo per le righe il tanto abusato concetto del Sommo Poeta. Di seguito la stories sopracitata: