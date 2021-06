Nico Gonzalez saluta lo Stoccarda: “Mi avete accolto e protetto quando ero solo un ragazzino. Ora la mia carriera deve fare un passo avanti”

Il nuovo acquisto della Fiorentina Nicolàs Gonzalez ha salutato i tifosi dello Stoccarda, sua ex squadra, con un lungo messaggio su Instagram: “Non volevo andarmene senza esprimere i miei sentimenti. Sono stati tre anni molto intensi, non dimenticherò quello che è successo in questa bellissima città dove tutti hanno accolto a braccia aperte un ragazzo di 20 anni che stava muovendo i primi passi in calcio internazionale. I cambiamenti non sono facili e ancora meno in un’età così giovane, ma il club che ogni persona con cui mi sono relazionato mi hanno fatto sentire protetto”.

E poi ha aggiunto: “Ora devo continuare la mia carriera e fare un altro passo, voglio profondamente ringraziare tutti coloro che compongono questo immenso club. Me ne vado con la tranquillità di lasciare lo Stoccarda nel posto che merita grazie alla sua grande storia, la Bundesliga. Oggi se ne va un calciatore professionista ma soprattutto un grande tifoso dello Stoccarda. Grazie a tutti”.