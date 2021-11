Nico ora lotta per diventare “Speedy” Gonzalez: lo aspetta un posto accanto a Vlahovic

E’ iniziato ieri l’iter burocratico che riconsegnerà a Nico Gonzalez l’idoneità fisica per mettersi a disposizione di Italiano: una procedura di circa 3 giorni che alla ripresa degli allenamenti di martedì potrebbe vederlo presente al centro sportivo. Chiaramente occorre fare le cose molto velocemente ma al tempo stesso senza correre rischi, aldilà della burocrazia infatti l’argentino non si allena da 20 giorni con i compagni e avrà bisogno anche di gestire il suo impatto.

Vlahovic lo aspetta quasi disperatamente per aumentare la pericolosità e l’incisività della manovra della Fiorentina: Nico ha già acceso i motori per trasformarsi in Speedy e tentare un recupero lampo in vista del Milan, contro cui comunque non partirà titolare ma, qualora rispondesse bene dalle prime sedute, potrebbe essere una importantissima carta da giocarsi a gara in corso.