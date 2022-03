Nico surfa in allenamento: il divertente scatto postato dalla Fiorentina – FOTO

Durante l’allenamento del pomeriggio, la Fiorentina agli ordini di Vincenzo Italiano è tornata sul campo in preparazione della prossima sfida di campionato. Sabato a San Siro ad attenderla ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi, che probabilmente si starà preparando in maniera “diversa” rispetto all’attaccante viola Nico Gonzalez. In un momento di distensione, l’argentino si è messo in posa fingendo di fare surf sul campo verde del centro sportivo.

Ecco il buffo scatto immortalato dalla società viola: