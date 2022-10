Nicola conferma le voci su Ribery: “Ma non spetta a me comunicare determinate decisioni”

Questo pomeriggio, durante la conferenza alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, l’allenatore della Salernitana Davide Nicola ha avuto modo di parlare dell’ex attaccante di Bayern Monaco e Fiorentina Frank Ribery: il francese sembra essere davvero vicino ad appendere gli scarpini al chiodo. Queste le considerazioni del tecnico:

“Non abbiamo avvertito la sua assenza, nel senso che è presente al campo, si allena con noi, parla con noi ed è un elemento che ci trascina con il suo carisma e con il suo modo di intendere la vita. Non spetta a me comunicare in largo anticipo determinate decisioni di cui siamo a conoscenza, dopo che ne avrò parlato il diretto interessato mi esprimerò. Credo sia stato, e sia, un onore per la Salernitana aver aggiunto alla rosa un campione di questo livello”