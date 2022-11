Nicola: “Dispiace non aver portato a casa un punto, ma riconosco il valore della Fiorentina. Noi con tanti assenti, ma…”

L’allenatore della Salernitana Davide Nicola ha parlato a DAZN dopo la sconfitta della sua Salernitana contro la Fiorentina. Ecco cosa ha detto: “Abbiamo dato tutto, abbiamo cercato di lasciare tutto sul campo. La Fiorentina ha un patrimonio importante e arriva da un ottimo momento. Noi abbiamo dovuto cambiare qualcosa a corso d’opera per risparmiare energie. Dispiace non aver portato a casa almeno un punto, ma riconosciamo il valore della Fiorentina“.

Sulle defezioni: “Hanno inciso, ma dobbiamo comunque avere la possibilità di avere a disposizione tanti giocatori. I giovani stanno crescendo. Ripeto, abbiamo cercato di dare veramente tutto”.

Sulla partita: “Il primo tempo è stato così così: non siamo riusciti a creare occasioni. Però credo che, nella seconda frazione, siamo migliorati molto e abbiamo provato a fare il nostro. Non dimentichiamoci che abbiamo alcuni giocatori da recuperare, come Bohinen, che sta rimontando, e alcuni che stanno giocando molto. In questo momento, siamo costretti a fare così, non abbiamo molte altre alternative“.