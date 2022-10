Nicola esalta Ribery: “Non c’è persona che oggi non abbia gioito. Adesso la sua esperienza sarà…”

Pochi minuti fa il tecnico della Salernitana Davide Nicola, durante le interviste nel post partita della sfida casalinga contro lo Spezia, ha avuto modo di parlare dell’accoglienza che quest’oggi lo Stadio Arechi ha riservato a Frank RIbery. Queste le sue dichiarazioni.

“Io credo che oggi non ci sia stata una sola persona che non abbia gioito, sorriso e speso anche qualche lacrima. E’ una leggenda del calcio, un uomo sopra ogni altra cosa e un collaboratore, cosa che per noi è stimolante. Già sta lavorando con noi. Ci fa piacere che Salerno abbia visto un giocatore del genere e che abbia deciso di dedicare il suo addio al calcio in un contesto del genere”.

Ha poi concluso: “Ho diversi collaboratori e senza di loro per me sarebbe molto dura perché ognuno di loro ha un obiettivo da controllare, si dedicano in settimana con ogni forza. Stanno dietro le quinte e per noi sono fondamentali. Cosa può dare in più alla squadra? La sua esperienza diretta con i calciatori, perché appunto ha smesso oggi. Deve fare il suo percorso e fare il percorso da allenatore se lo vorrà fare. Si dovrà prendere il tempo necessario, nel frattempo siamo contenti di averlo con noi”.