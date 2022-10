Nicola: “Ho chiesto a Ribery se si immaginasse in un ruolo diverso: può ricoprire qualsiasi ruolo”

Alla viglia della delicata sfida di domani contro il Verona, il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha partecipato alla consueta conferenza stampa. Oltre alle insidie della sfida il tecnico granata ha voluto rendere omaggio all’ex Bayern e Fiorentina Frank Ribery che nelle scorse ore ha comunicato la sua scelta di appendere gli scarpini al chiodo. Questo un estratto della conferenza:

“E’ una gara da non sbagliare, soprattutto sul piano dell’atteggiamento. Dopo uno 0-5 è giusto richiamarci tutti all’ordine, individualmente e come percorso di crescita collettivo. Caparbietà e comportamenti devono consentirci di essere equilibrati e giocare una partita completamente diversa. Sappiamo cosa ci serve e come dobbiamo agire per ottenerlo. E’ stata una delle settimane in cui abbiamo dialogato meno. Quando le cose non vengono non sono assolutamente abituato a puntare il dito, la visita dei nostri tifosi ci ha fatto piacere. Loro vogliono essere rappresentati, il risultato viene in secondo piano. Se siamo quelli di Reggio Emilia non conquisteremo mai niente”.

Il tecnico granata ha poi commentato l’addio al calcio di Frank Ribery: “E’ un piacere averlo conosciuto. Non so ancora se c’è stata la definizione certa, ma io per primo ho chiesto a Franck se si immaginasse in un ruolo differente. Ne ho parlato direttamente con lui, rappresenterebbe tanto per noi con il suo carisma e la sua personalità. Ci potremmo dare qualcosa a vicenda, è un uomo talmente ambito che potrebbe idealmente ricoprire qualunque ruolo all’interno di una società. E’ una immagine positiva di cui qualunque club avrebbe bisogno”.