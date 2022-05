Nicola: “Il risultato dela Juventus? Non ho visto la partita. Salerno merita la salvezza”

Questo pomeriggio il tecnico della Salernitana Davide Nicola, alla viglia dello spareggio salvezza casalingo contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dei principali temi della sfida: la sua squadra è tornata in corsa per la salvezza dopo la vittoria contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano e nonostante il risultato di ieri tra Genoa e Juventus vuole continuare la sua clamorosa rimonta. Questo un estratto:

Ci stiamo preparando bene, energia ed entusiasmo ci danno una spinta in più e siamo perfettamente consapevoli che ci sono nove punti in palio per coronare il nostro sogno. Sul piano psicofisico stiamo bene perchè stanno raccogliendo i frutti di due mesi e mezzo di lavoro. Stiamo esprimendo un bel calcio, anche domani siamo pronti a dare tutto quello che abbiamo. Cosa ho pensato dopo il risultato di Genoa-Juventus? Non ho avuto la possibilità di vederla. Per me e per il mio staff sono stati giorni molto impegnativi. Un conto era incontrare il Cagliari di Mazzarri, un altro prevedere cosa accadrà con un nuovo allenatore. Ho avuto poco tempo per concentrarmi sugli altri. Domani mattina ci sarà un altro allenamento per curare gli ultimi dettagli”.

Il tecnico dei campani ha parlato anche delle cose che la sua squadra potrebbe ancora migliorare: “E’ quasi scontato dire che si può far meglio sotto tutti i punti di vista. Ho detto ai ragazzi che realtà inaspettate possono raccontare in futuro storie fatte di lavoro, passione, sudore, valori umani. Quello che abbiamo fatto fino a questo momento è frutto di un lavoro importante, è nell’interesse di tutti esprimerci sempre meglio. Salerno è un posto meraviglioso, è moralmente giusto che piazze del genere raggiungano determinati risultati. Tutti insieme vogliamo sovvertire il consueto andamento delle cose. Siamo una neopromossa, ma non è scritto da nessuna parte che non si possano raggiungere traguardi importantissimi. Possiamo veramente entrare nella storia, il connubio con la gente è un’arma in più Quanto conterà il fattore pubblico? Tifoseria fantastica. Questo sport ha senso con il pubblico. Vorrei che, per una volta, tutti insieme sovvertissimo il corso degli eventi. Per ottenere un grande risultato è fondamentale che la gente ci trasmetta la loro energia. Ho detto scherzando che pagherei io per vedere sempre lo stadio pieno e portarli all’Arechi. E’ una componente importante, questa piazza merita la salvezza”.