Nicola: “Il Torino diodi ha dato segnali di qualità. Il gesto di Belotti..”

L’allenatore del Torino Davide Nicola, dopo l’incredibile rimonta di questo pomeriggio contro l’Atalanta, nelle interviste di post partita a SkySport ha commentato la grande prestazione dei granata. Queste le sue parole: “Credo che il segnale di oggi è il risultato, la quantità di azioni da gol in tre partite sono state elevatissime. A Bergamo recuperare una partita del genere vuol dire avere qualità, deve essere uno step di consapevolezza. Avevamo avuto un blackout ma le partite non finiscono mai. Possiamo giocare contro chiunque. Noi non facciamo mai nomi dal punto di vista individuali, Sirigu è un grandissimo portiere e la fase difensiva è fatta da tutta la squadra. Io credo che questi giocatori abbiamo le qualità per difendere e essere pungenti davanti. Come commenta il gesto di Belotti? Siamo una squadra che rispetta le regole e vuole battagliare, cercando anche di vivere le cose con serenità. Devono continuare su questa strada, le qualità di ci sono per essere competitivi contro tutti”

