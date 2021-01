Nicola: “Noi abbiamo creato molto di più della Fiorentina. Non s’è giocato a lungo, partita troppo spezzettata”

L’allenatore del Torino, Davide Nicola, dopo il pareggio con la Fiorentina ha dichiarato a Sky: “Intanto non s’è giocato a lungo, la partita è stata a lungo spezzettata. Non possiamo essere soddisfatti di tutto quello che è accaduto. Mi interessano soprattutto le sette azioni da gol create, contro le tre della Fiorentina. Ci hanno messo relativamente in difficoltà, perché, come detto, numericamente hanno avuto solo tre occasioni”.

