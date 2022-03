Nicola: “Ribery ha una mentalità e una verve pazzesca, non vediamo l’ora di recuperarlo completamente. Oggi ha dato dimostrazione di quanto ci tiene con l’ultimo scatto che ha fatto”

La Salernitana continua ad essere il fanalino di coda nella classifica di Serie A. Dopo il 2-0 incassato dalla Juventus l’allenatore dei granata Davide Nicola ha parlato a DAZN della condizione attuali dei giocatori, compresa quella dell’ex fuoriclasse della Fiorentina Franck Ribery: “Stiamo portando tutti a regime, molti di loro venivano da un lavoro diverso. Ribery ha una mentalità pazzesca, una verve pazzesca, non vediamo l’ora di recuperarlo. La Salernitana non ha altra strada che giocarsi le partite, senza aspettare che sia l’avversario a farti gol”.

Sempre di Ribery ha parlato Nicola nel dopopartita: “L’incidente che ha avuto? Ha sbagliato solo l’orario, quello che andava a fare gliel’avevo detto io per far legare i compagni nuovi. La dimostrazione l’ha data con l’ultimo scatto che ha fatto per recuperare il pallone. Per noi è importantissimo, così come lo sono Perotti, Kastanos, Verdi e gli attaccanti. In questo momento l’ultimo step è avere coraggio mantenendo una giusta dose di compattezza. Dobbiamo scrollarci di dosso che ogni partita sia un dentro o fuori. Chiedo ai ragazzi di andare oltre allo stato emotivo, l’unico modo per fare risultati è avere una strafottenza importante”.